「野菜生活100沖縄シークヮーサーミックス」カゴメは、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動した。この取り組みは、生産と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としている。今回は、沖縄県にゆかりのあるインフルエンサーが沖縄県のめぐみの魅力を発信・届けるとともに、沖縄県のシークヮーサー農家を応援するSNSキャンペーンを実施する。また、「野菜