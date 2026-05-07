マーケティング＆コンサルテーションの富士キメラ総研は、規則改正やウェルビーイングの推進による需要拡大、次世代技術／AI活用によって高度化するヘルスケア関連のシステム／サービスおよび機器の国内市場を調査した。その結果を「ウェアラブル／ヘルスケアビジネス総調査 2026」にまとめた。トピックスとして、2030年予測（2024年比）では、エイジテック関連の需要が増加。また、AI機能の実装が市場拡大を後押しするとみられる