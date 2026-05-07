2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が5日、自身のインスタグラムを更新。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってきました 家族4人で新幹線に乗って大阪へ!!」と報告し、夫、長女、次女との家族4ショットを披露した。【写真】「笑顔いっぱい」夫＆長女・次女との“マリオコーデ”家族ショット披露の柳原可奈子※2枚目柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は脳性まひ