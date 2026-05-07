６日に放送されたテレビ朝日系「かまいガチ」では、「一番エモいの出そうぜ」と題し、幼い頃に自分の中ではやったグッズや現象などを出演者が紹介。かまいたち・山内健司が挙げた「エモい」人物に、８５年生まれの相席スタート・山添寛は「全然知らん」とボー然とした。「８０年代生まれで一番エモいの出そうぜ」と題し、出演者が独自目線で「エモい」グッズや現象を紹介。その中で山内は「洋楽をなじみのあるものにしてくれた