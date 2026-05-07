DeNAは7日、5月12日(火)〜14日(木)の中日戦で実施する『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』の場内イベント決定を発表した。イニング間イベントに「at home presentsアゲアゲ☆パラパラコンテスト」を実施。5回裏に実施している「at home presents ダンス CONTEST」が、イベント限定で「at home presents アゲアゲ☆パラパラコンテスト」に変わる。振り付けはパラパラ歴26年のパラパラ講師であるRumiさ