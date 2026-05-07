ロッテは7日、5月8日12時00分からマリーンズオンラインストア限定で横山陸人投手の「3球セーブ」を記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。横山は4月29日楽天戦(ZOZO マリンスタジアム)に 9回に6番手として登板し、打者3人を3球で無失点に抑え、セーブを記録した。なお、1イニングで打者3人を3球で抑えてのセーブは、NPB史上2人目、パ・リーグ史上初となる。今回販売する記念グッズは、記念Tシャツやフ