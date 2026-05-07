カブスのベテラン左腕マシュー・ボイド投手（３５）がグラウンド外でまさかのアクシデントに見舞われ、戦線離脱を余儀なくされた。カウンセル監督は６日（日本時間７日）、ボイドが子供と遊んでいて左ヒザの半月板を損傷し、１５日間の故障者リスト入りすると明かした。手術の必要があり、長期離脱が避けられなくなった。ボイドは自宅で子供たちと遊び、起き上がろうとした際に左ヒザを痛めたと言い、カウンセル監督は「説明が