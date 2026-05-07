秋元康氏が総合プロデュースを手掛ける女性アイドルグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが６日、東京・ららぽーと豊洲で８ｔｈデジタルシングル「７秒のレジスタンス」リリースイベントを開催した。同グループは、新シングルのリリースに合わせた、ファン参加型企画?Ｉ．Ｗ．Ｓ．Ｐ．（池袋ホワスピプロジェクト）?を始動し、５月３０日に池袋西口公園野外劇場で開催のリリースイベントで動員数３０００人を目指している。