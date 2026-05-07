俳優ユン・バクが、生後100日の息子を公開した。ユン・バクは5月5日、「うちの子。初めてのこどもの日」というコメントとともに、写真を投稿した。【写真】ユン・バク、生後100日の息子公開公開された写真には、ユン・バクが息子を大切そうに抱きしめる姿が収められている。息子と初めて迎えたこどもの日を過ごす様子からは、幸せいっぱいの雰囲気が伝わってくる。この写真を見た女優のオム・ジウォンは、「本当に大切」とコメント