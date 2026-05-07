【モデルプレス＝2026/05/07】ロックバンド・ハジオキクチバンドのベーシスト・上沼優二郎さんが亡くなったことがわかった。6日、同バンドの公式X（旧Twitter）にて発表された。【写真】ハジオキクチバンド上沼優二郎さん、ステージ上で歌唱する様子◆ハジオキクチバンド、上沼優二郎さんの死去を報告同アカウントは「この度、ハジオキクチバンドBa．上沼優二郎が逝去いたしました」と報告。「昨年の失踪以降多くの方にご心配とご