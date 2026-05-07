【モデルプレス＝2026/05/07】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の日本人メンバーであるショウタロウ（SHOTARO）が足首の靭帯断裂と診断を受けたことがわかった。5月7日、SMエンターテインメントがWeverseを通じて明らかにした。【写真】K-POP日本人メンバー「親近感」日本のもんじゃ焼き店での外食ショット◆ショウタロウ、足首の靭帯断裂を発表同社は「ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負