ILLITが、新アルバムで韓国と日本の主要アルバムチャートを席巻し、勢いそのままに快進撃を続けている。日本のオリコンが5月6日に発表した最新ランキング（5月5日付）によると、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』は、現地発売と同時に「デイリーアルバムランキング」1位を獲得した。【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”同アルバムは韓国でも、発売初日に27万6145枚を売り上げ、HANTEOチャートの日間アル