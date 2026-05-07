【モデルプレス＝2026/05/07】俳優の杉浦太陽が5月6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻でタレントの辻希美からリクエストされた料理を作る姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】辻ちゃん夫「お店で出てくるレベル」“妻からのリクエスト”手作り本格フレンチ前菜◆杉浦太陽、フレンチの前菜を本格再現杉浦は「妻からのリクエスト」と書かれたサムネイルで、「【太陽クッキング】ノンの大好物の、とうもろこしのフラン！」と