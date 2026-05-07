◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファイナルステージ▽１回戦湘南ボーイズ７−６狭山西武ボーイズ（４月２６日・ケイアイスタジアム） ▽２回戦湘南ボーイズ２−１宮城仙北ボーイズ（４月２９日・吉井中央運動公園）４月２６日に開幕し、２９日までに１、２回戦（計３２試合）を行い８強が決まった。春季全国Ｖの湘南ボーイズ（神奈川県央）は１回戦で連覇を狙った狭山西武ボーイズ（埼玉西）に逆転サヨナ