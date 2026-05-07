岡山県消費生活センター提供 岡山県消費生活センターは、高齢者が悪質な訪問販売や投資詐欺などの被害にあわないようにするための冊子を作りました。 高齢者に多いトラブルの事例や被害を防ぐポイントなどを伝えています。また、薬の服用や歯の治療など、健康に関する注意点も掲載しています。川崎医療福祉大学と協力して作ったもので、イラストは学生が描きました。 冊子は、岡山県消費生活センター