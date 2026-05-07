３月に結婚を電撃発表した「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が、ビールでの乾杯ショットを公開した。佐々木は７日までに自身のインスタグラムを更新。「いただいておりますけれども！！！」と記し、参加した音楽フェスの出番の後に、野外でおいしそうにビールを飲むショットをアップ。「＃ｊａｐａｎｊａｍ＃ｊｊ＃乾杯あーりん」とつづった。この投稿には、「ビールが映える女」「あーちゃん最高」「かわいい！最高」