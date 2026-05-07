2026年4月16日から19日にかけて開催された「第1回アナンタラ・コンコルソ・ローマ」は、この都市にとって実に60年以上ぶりとなる本格的な自動車コンクール・デレガンスであった。2025年に予定されていた当初の開催は、教皇フランシスコの逝去により延期を余儀なくされたが、一年を経てついに結実したその光景は、待たされた時間を補って余りあるほどに濃密なものであった。【画像】究極のコンコルソが実現！初開催のアナンタラ・コ