AnimeJapanにて販売したTVアニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」の事後通販が、THEキャラ通販サイトにて受け付け中だ。＞＞＞ナルトアイテムやブロマイドをチェック！（写真6点）『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に 700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影（ほか