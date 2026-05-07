育児をしながら各分野で活躍する女性を表彰する『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）の授賞式が7日、都内で開催された。俳優部門を相武紗季（40）、タレント部門を南明奈（36）、音楽部門をアーティストの加藤ミリヤ（37）、スポーツ部門を元サッカー日本女子代表の鮫島彩（38）、芸術部門を映画監督の安藤桃子（44）が受賞した。【集合ショット】華やか…花束を持って笑顔を見せる相武紗季ら受賞者『ベス