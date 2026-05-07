憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」授賞式が7日に都内で行われ、女優の相武紗季（40）、タレントの南明奈（36）、シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）、元サッカー女子日本代表の鮫島彩さん（38）、映画監督の安藤桃子さん（44）が受賞した。3歳の長男を育てる南は、グレーと黒のマッシュヘアで登壇。母としてだけでなく、いち女性としておしゃれを楽しむ姿も印象づけた。「子供が生まれて、できなく