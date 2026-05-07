YSL BEAUTYから、この夏だけの特別な「YSL CRYSTAL LOVE COLLECTION」が登場。クリスタルのように澄み切った透明感と、光をまとったような輝きを叶える限定カラーが揃いました。アイシャドウやリップ、ブラッシュまで、夏の光に映える華やかなアイテムがラインナップ。ひと塗りで表情をアップデートし、自分らしい煌めきを楽しめるサマーコレクションに注目です♪ 光を纏う限定アイメイク 2026年5月15日