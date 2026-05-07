「なにわ男子」の高橋恭平（26）が7日、OSAKAたこ焼マーケット（大阪市北区）に登場。主演映画「山口くんはワルくない」（監督守屋健太郎、6月5日公開）の共演者・高橋ひかる（24）、岩荑洋志（22）と“たこ焼き対決”を繰り広げた。同作の公開記念イベントが大阪を代表する有名たこ焼き店が集結する同所でスタート。「地元だし、（同所がある）梅田はプライベートで来させてもらってた場所なのでうれしい」と目を輝かせた