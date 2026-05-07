俳優の石田純一（72）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。イケイケだった過去を振り返った。この日は「最高年収3億円！イケイケバブル天狗」として素顔を隠し、天狗（てんぐ）の扮装をして登場。登場前には「本日の天狗芸能人は、バブル期に俳優として大ブレーク。わずか数年で20億円を稼いだ男。日本語と英語を話せるバイリンガルで、女の子もメロメロ。そして、数々の週刊誌に撮られる