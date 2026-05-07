往年の名車への敬意を巧みに融合海外メーカーが製造するクルマには、それぞれの国の文化や哲学が反映されており、国産メーカーのクルマとは異なる独特の個性が感じられます。近年、自動車業界ではEVへの移行や自動運転技術の進化が大きな話題となっていますが、そうした技術革新の潮流の中にあっても、伝統的なスポーツカーが持つ魅力はその輝きを失いません。【画像】超カッコイイ！ これが「日本専用のフェラーリ」です！ 画