テレビ大陸音頭が、自身初のフィジカルアルバム『VS Tairiku Ondo』（読み：ヴイエス タイリク オンド）を6月10日にリリース。あわせて、新曲「異次元の暮らし」が5月13日に先行配信される。 （関連：北海道の高校生バンド テレビ大陸音頭、急速に広まりバイラル首位令和のロックモンスターとなるか？） 同アルバムより先行配信される新曲「異次元の暮らし」は“規格外のニューソング”となっており、歌