私（マホ、30代）は第2子を妊娠中です。祖母（カツエ、87歳）が入院したため、私と両親は祖母のお見舞いや家事ができない祖父（ショウゾウ、86歳）の世話をするようになりました。一方、叔父（エイジ、57歳）夫婦は祖母に可愛がられてきたのに、お金の援助も介護サポートもしません。祖父は叔母（レイコ、55歳）嫌いに拍車がかかったようで、祖母は叔父夫婦に落胆しています。祖父母から子どもの学費を援助してもらっている叔父夫