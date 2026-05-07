車の中で９５歳の母親の首を絞めて殺害したとして、北海道三笠市の６８歳の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、三笠市の無職・嘉島博光容疑者６８歳です。嘉島容疑者は５月６日午前９時半ごろから午前１１時ごろまでの間、車の中で母・澄子さん９５歳の首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、嘉島容疑者は三笠市内の高齢者施設から澄子さんを連れ出した後、車の中で首を絞め、自宅まで