＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ事前情報◇6日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞今年3月の「アクサレディス」でツアー通算4勝目を挙げた永峰咲希が、新たなアイアンとともに2020年の「日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯」に続く2つ目のメジャータイトル制覇へと歩みを進めていく。【写真】現地撮れたて！永峰咲希の新アイアンを接写新たにバッグに投入したのはタイトリストの『T250