先週のPGAツアー「キャデラック選手権」はシグニチャーイベントに昇格され難コースで開催されたが、キャメロン・ヤングは物ともせずに攻略。初日ボギーなしの「64」から始まり、最終日「68」で締めくくるトータル19アンダー。2位に6打差をつける完全優勝は、3月の「ザ・プレーヤーズ選手権」に続く、直近4試合で2勝目という驚異的なハイペースだ。【画像】キャメロン・ヤングが、凄まじい長さのターフ！快進撃の裏には、米国タイト