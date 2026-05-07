【西・東日本で夏日続出東北は7月並みの暑さも】きょうは高気圧に覆われ、全国的に晴れるでしょう。すでに梅雨入りしている沖縄でも貴重な梅雨の晴れ間になりそうです。一方、前線を伴った低気圧が伊豆諸島付近にあるため、関東では沿岸部中心に昼過ぎから夕方にかけて、にわか雨がありそうです。範囲は狭く、降る時間は短いでしょう。日中は強い日差しと暖かい空気が流れ込んでいる影響で、西日本や東日本は25℃以上の夏日にな