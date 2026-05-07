5月6日、磐越道で21人が死傷したマイクロバスの事故で、死亡したのは北越高校の17歳の男子生徒で、死因は失血死と判明した。また、6日夜にバスの運行会社が会見を開き、レンタカーやドライバーを手配したものの会社の運行ではないと話した。 ■部活の遠征中に…21人死傷の事故 6日午前7時半ごろ、福島県の磐越道・上り線で北越高校の男子ソフトテニス部の部員20人と運転手の男性1人が乗っていたマイクロバスがガ&#