韓国発のボーイズグループ・ATEEZが、約2年ぶりとなるファンミーティング『2026 ATEEZ FANMEETING ATINY’S VOYAGE : TINY MYSTERY IN JAPAN』を8月に神奈川・Kアリーナ横浜で開催することが決定した。【画像】『2026 ATEEZ FANMEETING ATINY’S VOYAGE : TINY MYSTERY IN JAPAN』キービジュアルATEEZは、最新のワールドツアー『ATEEZ 2026 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY'』のアジア、オーストラリアツアーを終え、最新アルバム