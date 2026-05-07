歌手の工藤静香さんが5月7日、自身のインスタグラムを更新。北海道でのコンサートを終え、その思いを綴っています。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「今日という時間が、皆様それぞれの『想い』を、優しく包むひとときになっていたなら嬉しいです」札幌のコンサート終え想い明かす工藤静香さんは「札幌文化芸術劇場 hitaruにて、プレミアムシンフォニックコンサートを開催させていただきました♥」と、投稿。続けて