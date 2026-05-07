グラビアアイドルの十味（とーみ、27）が、7日までにXを更新。自身の体から消失してしまったものを明かした。十味は「チャームポイントだと思ってた腰ボクロが6年間で消失したっぽくてショック」と、まだ左腰あたりにホクロがある数年前と思われるグラビアショットを投稿した。ファンからは「ホクロって消えるのね」「消してたんじゃないんだぁー！」「ほくろは増えるけど消えるものなの？」「なんてこったい…」「これは人類にと