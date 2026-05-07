浜松オートのG1「開場70周年記念ゴールデンレース」は、7日が2日目。上位2人のみが3日目の準々決勝戦に勝ち上がることができる3R「二次予選C」は、前節山陽で3戦全勝Vを飾って乗り込んできた好調の34期・道智亮介（36＝飯塚）が早めの先頭奪取から道中を力強く逃げ切って制した。「山陽で優勝したタイヤに交換したら、やっぱり感触が良かった。いい流れに乗れた」とレース後はホッとした表情。初日は6着と不発だったが「天候が