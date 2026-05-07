英キャサリン妃が来週、がん治療後初の海外公務としてイタリアを訪れる/Arthur Edwards/Getty Images via CNN Newsource（CNN）英国のキャサリン皇太子妃が、がんからの回復後初となる公式海外訪問を予定している。ケンジントン宮殿によると、キャサリン妃は来週、王立財団の下部組織、「センター・フォー・アーリー・チャイルドフッド」の活動の一環として、イタリアへ2日間の単独訪問を行う予定。キャサリン妃が2021年に設立した