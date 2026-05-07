お笑いコンビ、EXITのりんたろー。（40）が、6日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。第2子の誕生を報告した。この日は「5月は美の分かれ道！？肌・髪の防衛術」と題し、紫外線対策について取り上げた。美容好きとして知られるりんたろー。は、ブラックマヨネーズ小杉竜一から「お前出会った頃と全然変わらない」とイジられると、「きれいになってる！」と訴えて笑いを誘った。するとMCの明石家さん