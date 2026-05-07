THE RAMPAGEの公式サイトが7日、更新され、急性虫垂炎と診断されていた武知海青（28）について、7、8日のテレビ2番組の出演を見送ることが発表された。体調については、医師の治療のもと「順調に回復に向かっております」とした。公式では、「現在療養中の武知海青につきまして、下記番組への出演は大事をとって見送ることとなりました」として、7日のフジテレビ系「STAR」（午後7時）、8日のテレビ朝日系「ミュージックステーショ