【その他の画像・動画等を元記事で観る】『テイルズ オブ』シリーズのファンイベント「テイルズ オブ フェスティバル 2026」が、2026年7月4日(土)・5日(日)の２日間、横浜BUNTAI (神奈川県横浜市)にて開催される。このたび、本イベントに出演するアーティスト情報、現地チケットの2次先行が発表された。本イベントは、人気ロールプレイングゲーム『テイルズ オブ』シリーズのファンイベントとなっており、2008年の第１回開催以降、