【モデルプレス＝2026/05/07】AKB48の秋山由奈が5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。双子の妹との幼少期のショットを公開した。【写真】20歳AKBメンバー「寝方まで一緒なの可愛すぎる」双子妹との幼少期寝顔ショット◆秋山由奈、双子妹との幼少期ショット公開秋山は「＃こどもの日」とハッシュタグを添え、双子が並んでいる乳児期のショットを公開。お揃いの「くまのプーさん」の洋服を着て同じポーズで寝ている姿と、フードをか