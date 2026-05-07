【モデルプレス＝2026/05/07】Hey! Say! JUMPの八乙女光が5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期を公開した。【写真】JUMPメンバー「面影ありすぎ」4歳当時の可愛すぎるショット◆八乙女光、幼少期公開八乙女は「4歳のぼく」と記して幼少期の写真を投稿。紺色のトレーナー姿でソファーにもたれた自身がカメラの方を向き微笑んでいるショットを披露した。◆八乙女光の投稿に反響この投稿に、ファンからは「おめめクリクリで可愛す