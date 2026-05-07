秋田朝日放送 潟上市が去年３月に発注した公園の工事の入札を巡り、官製談合防止法違反などの疑いで潟上市の職員の男ら３人が逮捕されました。 県警は、去年３月に潟上市が発注した工事の入札に関して、電気工事会社の役員らに最低制限価格の情報を漏らしたとして、潟上市の職員・菅原摂容疑者を逮捕しました。また、入札の公正を害したとして秋田市に本社を置く深沢電装の社長・深沢公一容疑者と専務の鈴木公一容疑者の