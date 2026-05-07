◆米大リーグカブス７×―６レッズ＝延長１０回（６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスが本拠のカブス戦で延長１０回ブッシュが押し出し四球を選んで、球団史上初の同一カード３試合連続サヨナラ勝ちで、本拠地連勝を１８年ぶりの「１４」まで伸ばした。３試合の内容は、★４日＝９回裏、３―４からホーナーの同点犠飛とコンフォートの代打サヨナラ本塁打★５日＝８回裏、１―２からブッシュが同点本塁