◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月７日、栗東トレセンアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父キズナ）は、坂路で５２秒２―１２秒０を強めで計時した。道中の行きっぷりも力強く、好調を感じる。橋田調教師は「順調に来ています。躍動感があっていい動きでした。（放牧で）少しふっくらして帰ってきました」と笑みを浮かべた。転厩初戦の前走、愛