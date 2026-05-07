◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファイナルステージ▽１回戦東葛飾中央ボーイズ３−０横浜泉中央ボーイズ（４月２６日・忍保パブリック運動公園）▽２回戦東葛飾ボーイズ４−０県央宇都宮ボーイズ（４月２９日・安中西毛球場）４月２６日に開幕し、２９日までに１、２回戦（計３２試合）を行い８強が決まった。ファーストステージで打力が光った東葛飾ボーイズ（千葉）は２回戦で、５年前の覇者・県央宇都