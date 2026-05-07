物価高対策として子供1人につき2万円を支給する国の事業で、大分県の国東市が申請手続きを怠り、492万円を市の財源で支給していたことが分かりました。 これは国東市が7日開かれた市議会の全員協議会で報告したものです。市によりますと今回の子育て応援手当は国が物価高対策として18歳までの子供1人あたり2万円を支給したものです。 財源は国が100％負担するものですが、市が追加の申請を怠ったため492万円については市の財源