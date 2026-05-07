大分トリニータ 大分トリニータは6日、アウェーでJ3の鹿児島ユナイテッドFCと対戦し4試合ぶりの勝利を飾りました。 負けられない鹿児島との九州ダービー。 5連休の最終日、アウェーに駆け付けた多くのサポーターに何としても勝利を届けたいところです。 トリニータは前半から何度も攻め込みますがゴールネットを揺らすことができません。 しかし後半20