5連休最終日の6日、大分県内の観光地はゴールデンウィークを楽しむ家族連れなどでにぎわいを見せていました。 ◆TOS甲斐菜々子アナウンサー 「こちらの人気アトラクションには朝から長い列ができています」 別府市にある城島高原パークです。 木製コースター「ジュピター」は連休中最大2時間待ちになるほどの人気ということで6日も多くの家族連れなどが楽しんでいました。 城島