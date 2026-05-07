大分県中津市と福岡県を流れる山国川で6日午後、「12歳から13歳の男性が川に流された」と通報がありました。その後の捜索で川から男性1人が見つかりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。また、警察は男性は中津市内に住む12歳の男子中学生と判明したと発表しました。 通報があったのは中津市と福岡県上毛町の境を流れる山国川です。 警察や消防によりますと6日午後4時ごろ、山国川にかかる恒久橋の近くで「12歳から