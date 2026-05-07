フランスで開催される「第79回カンヌ国際映画祭」のコンペティション部門に選出された濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』（6月19日公開）より、メインビジュアル、本予告、場面写真が解禁となった。【動画】映画『急に具合が悪くなる』本予告（60秒）『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞国際長編映画賞を受賞したほか、『悪は存在しない』でベネチア国際映画祭銀獅子賞、『偶然と想像』でベルリン国際映画祭銀熊